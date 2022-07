In Venhuizen voeren ook de boerenkinderen actie

Op skelters, fietsen, stepjes en speelgoedtrekkers trokken vanmorgen zo'n 25 basisscholieren van de Jozefschool door de straten van Venhuizen. De kinderen uit het dorp komen bijna allemaal uit de agrarische sector en voeren actie tegen de stikstofplannen. "Ze weten dondersgoed waar dit protest over gaat, want het gaat ook over hun toekomst", vertelt moeder Yvonne.

Foto: aangeleverd door Yvonne

Bij café De Roode Leeuw verzamelden ouders en kinderen zich vanmorgen in alle vroegte, waarna ze achter een grote trekker richting de Jozefschool aanliepen. De onzekere toekomst raakt veel leerlingen, omdat een ouder, familielid of kennis in de landbouwsector werkt. "We leggen al weken uit wat er aan de hand is en vinden dat ze ook op de hoogte moeten zijn. Veel van hen willen later, net als hun vader, ook de agrarische sector in." Tijdens de tocht sloten steeds meer kinderen uit het dorp zich bij het protest aan. De directrice van de school werd vanochtend vroeg via een sms'je van een moeder op de hoogte gebracht van het protest, maar had deze nog niet gelezen, vertelt Yvonne. "Alle juffen die net op school aankwamen, stonden dan ook vol bewondering naar de optocht te kijken." Tekst gaat verder onder foto.

Foto: aangeleverd door Yvonne

Doel van het protest? Den Haag wakker schudden. "We zien allemaal dat de sector drastisch moet veranderen. Peultjes uit Zimbabwe bijvoorbeeld, waar gaat het over? Voor lokaal en duurzaam willen we best wat meer betalen. Daar moet de overheid eens naar kijken. Ook een stuk milieuvriendelijker dan waar we nu mee bezig zijn." En niet alleen de landbouwsector moet volgens Yvonne op de schop."Natuurlijk moet er een stikstofbeleid zijn, maar kijk ook eens naar een Shell, Schiphol of Tata Steel. Dát zijn de grote verbruikers, maar de overheid richt zich nu alleen op de boeren." Met die tunnelvisie staat het kabinet inmiddels mijlenver van de samenleving af. "Het zijn allemaal mannen in pakken die dit verzinnen. Trek eens een overall aan en draai een volle dag mee, dan zie je dat we zonder boeren niks kunnen."