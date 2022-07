Jongens met speedboot redden man die met kano was omgeslagen: "Het was secondewerk"

Twee jongens in Wijdenes hebben gisteravond het leven gered van twee mensen die op het Markermeer omsloegen met hun opblaasbare kano. De jongens zagen het gebeuren en gingen er met hun speedboot gelijk naartoe. Daar konden ze één van de twee drenkelingen op het nippertje uit het water vissen. "Het was secondewerk", zegt Mark Hennevanger van Reddingstation Wijdenes.

De omgeslagen kano in het Markermeer - Reddingstation Wijdenes

Rond half zeven kreeg Reddingstation Wijdenes een melding van een opblaasbare kano in het Markermeer die door een nog onbekende reden was omgeslagen. Dit gebeurde vlak buiten de haven van Wijdenes. Aan boord zaten een man en een vrouw, die in het Markermeer terecht waren gekomen. Twee jongens die het op de kade zagen gebeuren bedachten zich geen moment en stapten in hun speedboot, die in de haven van Wijdenes lag. Samen voeren zij naar de slachtoffers en wist één van de drenkelingen te redden. "De vrouw had zich aan de omgeslagen kano vastgeklampt", licht Hennevanger toe. "Maar de man dreef in het Markermeer en dreigde kopje onder te gaan. De twee jongens hebben hem vlak voordat hij echt onder water zou komen aan zijn arm uit het water kunnen vissen."

Quote "Wij zijn heel blij met hun actie. De jongens hebben een levensreddende handeling verricht." mark hennevanger, reddingstation wijdenes

Secondewerk, volgens Mark Hennevanger van Reddingstation Wijdenes. "De slachtoffers mogen van geluk spreken dat de jongens het zagen gebeuren en konden ingrijpen. Dit komt niet vaak voor. Ze hebben héél goed gehandeld en daar zijn wij ze dankbaar voor. Zij hebben het meeste werk kunnen doen. Wij hebben het daarna van ze overgenomen." Onderzoek Ondertussen werd er groot alarm geslagen bij de verschillende hulpdiensten. Niet alleen werd het reddingstation in Wijdenes gealarmeerd, maar ook de vaartuigen van Enkhuizen, Hoorn en Warder. Op de kade stonden een ambulance, brandweer en politie klaar om de slachtoffers op te vangen. In de haven van Wijdenes zijn de twee kanovaarders medisch verzorgd en is besloten om ze voor verder onderzoek mee te nemen naar het ziekenhuis. Hoe het met ze gaat is onduidelijk.