Jongeren in West-Friesland hebben verhoogde kans om in de drugscriminaliteit te belanden

1750 West-Friese jongeren tussen de 8 en 23 jaar maken een verhoogde kans om in de drugscriminaliteit te belanden. Vooral in de gemeenten Hoorn (5,6 procent) en Enkhuizen (6,2) is die kans hoger dan het gemiddelde in Nederland. Hoorn laat aan NH Nieuws weten geschrokken te zijn van het onderzoek. "Iedere jongere met een risicoprofiel is er één te veel, maar helaas hebben we als gemeente niet alles in de hand."

Hoorn en Enkhuizen scoren hoog in het onderzoek

Het gaat in totaal om 760 jongeren in Hoorn, die een verhoogde kans hebben om in de drugscriminaliteit terecht te komen. Volgens dat onderzoek is het aandeel het grootst in de Kersenboogerd-Noord: daar gaat het om 8,5 procent van de jongeren tussen de 8 en 23 jaar. Gevolgd door de Grote Waal (8 procent) en Risdam-Noord (6 procent).

Overige percentages in West-Friesland In Medemblik ligt het percentage jongeren met een verhoogde kans om in de drugscriminaliteit te belanden op 4,2 procent. Stede Broec (3,4 procent) en Drechterland (3,6 procent) volgen vlak daarna. Koggenland en Opmeer scoren het laagst: 2,2 procent en 2,5 procent. Dit meldt RTL Nieuws, gebaseerd op cijfers van Zicht op Ondermijning. Het dashboard ontwikkelde een methode om te onderzoeken in hoeverre jongeren in potentie jonge aanwas zijn voor drugscriminelen. Het onderzoek richt zich op 40 kenmerken, die overeenkomen met het profiel van een 'drugsverdachte'. Zo blijkt het risico bijvoorbeeld groter bij voortijdige schoolverlaters of eenoudergezinnen.

Om te voorkomen dat deze jongeren verder de criminaliteit ingetrokken worden, is er nauw contact met scholen. "Die signaleren zodra jongeren dreigen af te glijden. Ook hebben we jongerenwerkers en jeugd-BOA’s die het gesprek aangaan met jongeren in onze wijken", schetst de gemeente Hoorn. Voor complexe gevallen heeft de gemeente de zogeheten 'Top X-aanpak', bedoeld om de grootste criminelen op het rechte pad te krijgen. "Ook geven we steun en tips bij bijvoorbeeld schulden." Beleving is anders Coördinator Jerrol Lashley van Stichting Netwerk Hoorn schrikt ook van de cijfers. "Het overvalt me een beetje dat de cijfers zo hoog uitvallen. We zitten er als jongerenwerk bovenop en zijn dagelijks te vinden op hotspots en hangplekken." Hij herkent zich dan ook niet in de cijfers. "Onze beleving in de wijk is anders." Nordin Uad, jongerenwerker in de Kersenboogerd, vult hem aan: "Het standaardbeeld is veranderd. Zelfs jongeren van 13 en 14, maakt niet uit van welke afkomst, dealen tegenwoordig. Vroeger stond een dealer op de hoek van de straat. Nu wordt het thuisbezorgd en maken ze gebruik van het internet en social media. Zo blijft het onder de radar."

Slachtoffer of dader Lashley plaatst wel een kanttekening. "Zijn het daders of slachtoffers? Zijn ze uitgebuit? Daar zit een enorm verschil in." Hij noemt als voorbeeld: "Een jonge jongen werd geronseld om een pakketje weg te brengen. Het leek onschuldig, maar hij raakte dat kwijt. Om de schuld af te lossen, moest hij andere klusjes doen. Zo word je de criminaliteit ingezogen." "Armoede, druk op gezinnen. Stijgende kosten van energie en voedsel. De kick, behoeften om erbij te horen", somt Lashley op. "Het zijn zomaar wat voorbeelden waarom jongeren snel geld willen verdienen."

Adobe Stock

Wanneer gevraagd wordt naar wat er volgens hem moet gebeuren, hoeft Lashley niet lang na te denken. "Inzetten op bewustwording, investeren in perspectief en preventie." Vooral dat laatste punt is belangrijk. "Er is veel te weinig zicht op jongeren die gedwongen in de criminaliteit belanden, vooral op scholen. Ze worden door criminelen geronseld op het schoolplein of tijdens een pauze, iets dat vaak al op een basisschool begint. Daar moeten we ons op inzetten." 'In ruil voor een mars' Ook de gemeente Enkhuizen, waar 200 jongeren potentiële aanwas zijn voor het criminele milieu, is zich bewust van de problematiek. "Het is een duidelijke profielschets, maar dat zegt nog niets over of deze 'hoogrisicojongeren' daadwerkelijk in de drugscriminaliteit dreigen te belanden." Steeds meer scholen geven nu daarom gastlessen of voorlichting. Vorige maand werden leerlingen op het RSG in Enkhuizen nog voorgelicht over de gevaren van ondermijning. Waar moeten ze opletten? "De les werd geopend met de vraag of een leerling voorin de klas een pakketje wilde overbrengen aan een leerling achterin in ruil voor een stuk chocola." Nietsvermoedend werd het pakketje van voor naar achteren gebracht. "Zónder dat de leerling wist wat er in het pakketje zat. Ze schrokken ervan hoe makkelijk zij kunnen worden benaderd."