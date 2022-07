Vriendelijk boerenprotest: "Waarom mag Tata Steel wél innoveren en wij niet?"

Een deel van het personeel van Tata Steel was goed voorbereid en vanmorgen eerder vertrokken naar het werk. Maar het bleek onnodig. De actie van de boeren tegen het stikstofbeleid van de overheid was klein van opzet en publieksvriendelijk. Een stuk of dertig boeren parkeerden hun tractoren voor de Rooswijk-ingang van de staalfabriek. Daar hadden ze een kort gesprek met Tata Steel-directeur Hans van den Berg. De staalfabriek staat in de ogen van de boeren symbool voor de ongelijkheid van het stikstofbeleid.