Zware aanrijding op N242, één persoon overleden, twee personen gewond

Bij een ernstige aanrijding op de N242 tussen Heerhugowaard en Alkmaar is vanmorgen een persoon overleden. In ieder geval twee anderen raakten zwaar gewond.

De drie personen die in de auto's zaten en gewond raakten zijn naar het ziekenhuis gebracht, vertelt een politiewoordvoerder aan NH Nieuws. Of er ook andere personen in de auto's aanwezig waren, kan een andere woordvoerder van de politie nog niet vertellen.

Op dit moment is de weg afgesloten voor politieonderzoek. Eerder zorgde dit voor veel oponthoud.