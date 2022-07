Wooden Boat Festival Den Helder: "we promoten een uitstervend beroep"

Organisator Bert van Baar bouwt al decennia houten boten en leert dat ook aan anderen. Hij geeft op het terrein van Willemsoord les aan aspirant boot bouwers en praat enthousiast over zijn vak. Sinds 2019 organiseert hij ieder jaar het Wooden Boat Festival. Aan de kade en in een hal liggen tientallen voorbeelden van het werk van hobbybouwers waar professionals een puntje aan kunnen zuigen.

Koren die uit volle borst zeemansliederen zingen zorgen voor de perfecte sfeer waarin liefhebbers van de houten boot elkaar kunnen ontmoeten. "Je wordt een beetje zeldzaam als bouwer van houten boten", zegt Bert van Baar geestelijk vader van het festival. "En als je dan op zo'n festival soortgenoten vindt, is dat gewoon leuk om mee om te gaan".

Uitzondering

Alle boten zijn van hout met uitzondering van één exemplaar. Het is de replica van een zeventiende-eeuwse werkschuit die helemaal gemaakt is van afvalplastic. Het materiaal is zo kunstig bewerkt dat je heel goed moet kijken om te zien dat het plastic is en geen hout.

Het vaartuig is ingestuurd door stichting Clean2anywhere die zich inzet om het hoeveelheid plastic in oppervlaktewater terug te dringen. "We hebben op de wereld een groot probleem: zwerfplastic", zegt Edwin ter Velde van Clean2anywhere. "Ik moet daar iets mee en het eerste waar ik aan dacht was het maken van een boot." Het verschil met hout is zo moeilijk te zien dat veel kijkers niet in de gaten hebben dat het plastic is en niets vermoedend vragen wanneer Edwin van plan is de boot daadwerkelijk van plastic te gaan bouwen.