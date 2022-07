Grote namen en bekende gezichten op festival Dijkpop en Avond van Andijk

Na twee jaar stilte werd het terrein rond de ijsbaan van Andijk dit weekend weer omgebouwd tot festivalterrein, voor Dijkpop. Ruim 7000 bezoekers kwamen naar het Medemblikse dorp: het festival was al uitverkocht, nog voor er ook maar één naam van het programma bekend was. "Blijkbaar leeft het in de regio."

"We hebben een hele goeie harde kern in de regio", vervolgt organisator Rimbert Morsch. "De hele punt van West-Friesland weet ons goed te vinden." En inderdaad: ondanks een aantal grote namen op de line-up – White Lies, Bazart, Froukje en Son Mieux traden op – komen veel bezoekers vooral voor de gezelligheid. "Ik kom eigenlijk alleen voor de mensen. Ik kom de hele tijd bekenden tegen", vertelt een bezoeker. Morsch ziet tevreden gezichten, op de festivaldag en op de Avond van Andijk, de vooravond van Dijkpop. "Er zijn veel blije mensen en vrolijke kinderen, dat is hartstikke leuk. Ik heb het gemist, vooral het creatieve van een festival organiseren. Het is heerlijk om dat weer op te pakken." Creatieve sprongen Toch had de organisatie na twee jaar coronastilte nog wel enige haken en ogen. "Er is vooral veel gebeurd bij toeleveranciers", vertelt Morsch. "Beveiligingsbedrijven hebben geen mensen meer en de techniek kan ook niet meer aan personeel komen. En dan is het ook nog eens het drukste festivalweekend van het jaar in Nederland. Het was best een uitdaging." Met wat creatieve sprongen wist de organisatie toch een geslaagde editie neer te zetten. "We kwamen nog één geluidstechnicus tekort, dat mocht ik nu zelf gaan doen. We maken er gewoon het beste van."