Trappen tegen Huntington: "Alleen op de fiets voel ik mij goed en niet ziek"

De tweede editie van Trappen tegen Huntington is een groot succes. Zo'n tweehonderd fietsers hebben zich aangemeld voor een toertocht in de buurt van Westzaan. Er is vandaag ruim 21.000 euro opgehaald. Geld dat nodig is voor meer onderzoek naar de ziekte. Huntington is een erfelijke hersenaandoening waarbij het lichaam je steeds meer in de steek laat.

Westzaner Edwin Stolp is 53 jaar oud en heeft al sinds 2009 de ziekte van Huntington. Zo op het eerste gezicht zie je niets aan hem, maar dat is schijn. "Ik raak heel gauw overprikkeld en uit mijn doen omdat het in mijn hoofd niet meer goed functioneert."

Een dag als deze met honderden mensen die allemaal willen weten hoe het met hem, is eigenlijk een kwelling. "De komende dagen ben ik helemaal uitgeteld. Dat weet ik nu al", zegt hij. Maar desondanks zou hij dit evenement voor geen goud willen missen. Want het is zo belangrijk dat er aandacht is voor de ziekte. "We moeten het uit de taboesfeer halen. We moeten erover praten want heel mensen hebben het waarschijnlijk en weten het niet omdat ze zich niet laten onderzoeken."

Zelf is hij dag en nacht bezig om Huntington onder de aandacht te brengen. Arjan Jonker van Trappen tegen Huntington heeft met tal van vrijwilligers deze sponsordag georganiseerd. "Hier in de Zaanstreek hebben we de ziekte goed op de kaart gezet en weten heel veel mensen wat het inhoudt. Maar daarbuiten is nog heel te winnen."