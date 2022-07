Tienduizenden peuken van West-Friese straten gehaald tijdens schoonmaakactie

Tientallen vrijwilligers hebben vandaag in West-Friesland tienduizenden sigarettenfilters opgeruimd. Ze deden mee met de landelijke actie ' Plastic PeukMeuk' om rokers ervan bewust te maken dat peuken op straat gooien slecht is voor het milleu. Zo zijn de dingen giftig voor vissen en kan één peuk wel acht liter water vervuilen.

Onder andere in Hoorn, Medemblik, Enkhuizen, Andijk en Wervershoof gingen de vrijwilligers door de benen om de peuken om te ruimen.

De actiedag was een succes; zo werden in Hoorn ruim 22.000 peuken van straat gehaald. In Enkhuizen werden 15.000 sigarettenfilter opgeruimd en in Medemblik liggen 14.000 minder peuken op straat. In Andijk zijn ruim 3.500 exemplaren opgeruimd.

Eén van de 'peukenpakkers' is Judith van Duijne. Ze rookte vroeger zelf en gooide de peuken ook op straat: "Ik heb er nooit bij stilgestaan dat het zo schadelijk is. Er zit nog altijd plastic in die filters, maar ook andere schadelijke stoffen als nicotine", vertelde ze voorafgaand aan de actie aan NH Nieuws.

Asbakken

Alle ingezamelde peuken worden opgestuurd naar een bedrijf. Hier worden de filters samengeperst in de vorm van asbakken, zodat uiteindelijk minder peuken op straat belanden.

Hoeveel peuken er landelijk zijn opgehaald, is op dit moment nog niet bekend.