Eerste editie van Bijlmer Run van start: "Een heel groot feest"

De eerste editie van de Bijlmer Run is van start gegaan, de halve marathon die dwars door Amsterdam Zuidoost loopt. De lopers rennen in vier delen door verschillende buurten van Zuidoost. De startbewijzen voor de halve marathon zijn uitverkocht.

"Het is een mooie manier om samen met elkaar in beweging te komen", aldus mede-initiatiefnemer Charita Zandgrond. "We willen de mensen die in de buurt werken in verbinding krijgen met buurtbewoners. Om met elkaar dit soort dingen samen te doen."

De halve marathon (21,1 kilometer) en het parcours is volledig gemeten en goedgekeurd door de Atletiekunie. Bekijk hier de route van de halve marathon.

Kidsrun

Deelnemers kunnen het parcours op verschillende manieren lopen. "Er is een halve marathon die de lopers volledig kunnen doen en er is een estafette. Bij de estafette lopen de deelnemers in een team van vier en loopt iedereen één gedeelte", vertelt Zandgrond. "Ook is er een kidsrun voor kinderen van vier tot tien jaar. Zij lopen een kilometer."

"Er doen ongeveer zevenhonderd lopers mee. Vijfhonderd die de halve marathon lopen en tweehonderd die de teamloop doen. Tanja Jadnanansing (stadsdeelvoorzitter Zuidoost, red.) geeft het startschot, er is een podium met muziek en er zijn meerdere eettentjes. Het is een heel groot feest."