Steeds meer middelbare scholen hebben hulpgroep voor LHBTIQ+

Op zo'n driekwart van de middelbare scholen zijn hulpgroepen voor leerlingen die bijvoorbeeld homoseksueel of transgender zijn. In de groepen, Gender & Sexuality Alliance (GSA) genoemd, vinden de leerlingen steun en acceptatie bij elkaar en proberen ze de acceptatie te vergroten. Zo ook op het Keizer Karel College in Amstelveen waar de groep zo'n dertig tot veertig leden kent.

Leerling Daniel is lid van de GSA. Volgens hem is de groep hard nodig. Hij noemt het een veilige plek. "Veel mensen hebben het thuis niet fijn. Ouders vinden hun seksuele gevoelens taboe. Of ze accepteren wel, maar hebben het er niet over. In de GSA kun je met andere mensen zijn die zoals jij zijn. En waarbij je jezelf kan uiten", vertelt hij aan lokale omroep AAN! .

Volgens biologiedocent Gerlof Pielage is het belang van de groep dan ook groot. De groep heeft een groepsapp en daar gaat het af en toe helemaal los: "Pas geleden is er door een klas echt getreiterd en is het desbetreffende kind angstig en verdrietig de klas uitgelopen. Die dingen gebeuren af en toe. Dan wordt dat later, vaak ’s avonds, gemeld op de app en is het heel fijn dat we elkaar kunnen opvangen", vertelt hij.

Verrijking

Ook de school is blij met de groep. In een reactie aan AAN! noemt de school het een verrijking. Ze doen er naar eigen zeggen alles aan om een veilig plek te zijn en betreuren het dat niet alle leerlingen dat zo ervaren: "In ons leerlingenstatuut en in onze schoolregels hebben wij hier zaken over opgenomen, maar wij willen natuurlijk niet alleen een papieren werkelijkheid. Wij proberen die veiligheid te vergroten door als schoolleiding de GSA in alle opzichten te steunen en op de plekken waar wij invloed kunnen uitoefenen, dit ook te doen."