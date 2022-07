Ploeteren door de koeienpoep bij prutrace Westzaan

Ze noemen het zelf het smerigste feest van Westzaan en dat zal het ongetwijfeld ook zijn. De jaarlijkse prutrace mocht na twee jaar weer doorgaan en werd direct druk bezocht door smeerkezen uit de hele regio. Rugby club Zaandijk doet mee met 55 mannen en vrouwen in witte T-shirts die bij de eerste sloot pikzwart zijn en een uur in de wind stinken.

Mick Elzenga (13) was zijn clubgenoten ver vooruit en finishte als eerste met een nog tamelijk wit shirt. "De meeste mensen gaat het niet om het winnen, maar om het meedoen. Maar het winnen, maakt het toch leuker", vertelt ze. De eerste dame van de club is ook 13; Elisa Vellenberg zit onder de drek, maar vind het heel erg leuk. "Ik denk dat ik mezelf niet meer kan zien in de spiegel."

Niet alleen de rugbyclub is aanwezig, maar ook een duikvereniging uit Alkmaar. Manon Kaatee organiseert dit jaar de Prutrace en is vooral erg blij dat het weer door mag gaan. "Vooral het dorpse is erg leuk. Gewoon dom door de modder rennen en vies worden." Ze is blij met de interesse van buiten.

Kroos in je haar

Voor de rest is het racen door de modder, water en de koeienstront vooral heel zwaar, merken ook de niet-geoefende prutracers. Alhoewel sommigen niet te stoppen zijn. "Het was zo leuk. Ik ga nog een keer zegt de 9-jarige Tijn." Zijn oren zitten vol prut en er zit kroos in zijn haar. Hij had pas bij de finish door dat hij met de verkeerde groep was mee gegaan. Maar rent direct door naar de volgende start.