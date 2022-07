Oud-technisch directeur van Telstar Piet Buter ontkent verkrachting Vera Pauw: "Totaal verbijsterd"

Piet Buter, voormalig technisch directeur van Telstar, vermoedt dat hij de man is die door Vera Pauw beschuldigd wordt van verkrachting. In een interview met het AD vertelt de in Haarlem geboren Buter dat hij in de jaren tachtig een affaire had met Pauw, maar ontkent dat er sprake is geweest van verkrachting.

"Dit komt voor mij en mijn gezin als een donderslag bij heldere hemel", zegt de 73-jarige Buter, die van 1987 tot 1989 bondscoach van de Oranjevrouwen was. "Als ik iemand pijn heb gedaan, dan spijt me dat enorm. Maar wat ik nu allemaal hoor. Dit kán gewoon niet waar zijn. Zo zit ik niet in elkaar. Ik ben echt totaal verbijsterd."

De 59-jarige Pauw speelde tussen 1983 en 1998 in Oranje. In een interview met het NRC vertelt de Amsterdamse dat ze in 1986 verkracht is door een hoge functionaris in het Nederlandse voetbal. Pauw wilde hierbij geen namen noemen.

Wederzijds goedvinden

Buter, die tussen 2017 en 2019 werkzaam was als technisch directeur van Telstar, geeft toe dat er sprake was van een affaire met Pauw, maar zegt ook dat hij er "100.000 procent" zeker van is dat er niets zonder wederzijds goedvinden heeft plaatsgevonden. Buter laat verder weten dat hij bereid is om volledig mee te werken aan het onderzoek.