Gedenkplaat voor Willy Alberti en Johnny Kraaijkamp sr. bij Café Americain

Op het bordes van Café Americain is een gedenkplaat onthuld ter nagedachtenis aan Johnny Kraaijkamp sr. en Willy Alberti. Bij het hotel aan het Leidseplein in Amsterdam begonnen beide heren in 1939 hun carrières. Vrienden en familie waren aanwezig bij de onthulling.

"Ze zijn als knaapjes van twaalf en dertien hier gaan bedelen en ze zongen liedjes om geld te verdienen", aldus Tonny Alberti, de zoon van Willy Alberti. "Ze zongen zwaarmoedige liedjes zoals 'Witte rozen op moeders graf', 'Geef me een pappie en een mammie' en 'Droomland'."

Dat bedelen van het duo werd niet door iedereen gewaardeerd. "Ze hebben hier een keer een hele hoge bekeuring gekregen. Van vijf gulden, dat was in '39 een vermogen (ongeveer 55 euro nu, red.). Je mocht niet bedelen van de politie."

200 kilo

De gedenkplaat moest eigenlijk een steen in de muur worden, maar vanwege de monumentale status van het Americain was dat niet mogelijk. Er is daarom gekozen voor een gedenkplaat van steen, die maar liefst 200 kilo weegt.

Dochter Willeke Alberti is erg te spreken over het kunstwerk voor haar vader en zijn goede vriend. "Het is ontzettend mooi. Ik ben apetrots. Die vriendschap en die collegialiteit die mijn vader had met Johnny Kraaijkamp, het waren echt bloedgabbers."