Mensen met beperking wanen zich even brandweerman: "Ik zie alleen maar blije gezichten"

Zelf een brandspuit vasthouden, een vuurtje blussen, een ritje met de brandweerauto of de hoogwerker in. Mensen met een beperking kregen vandaag de kans in de huid te kruipen van de brandweerman of -vrouw. Het was de kazerne van Amstelveen die haar deuren opende om verschillende woongroepen van stichting Ons Tweede Thuis te laten ervaren hoe het is om als brandweer door het leven te gaan.

Aan bezoeker Sanjay de taak om een brandweerspuit precies op de juiste plek te richten: in een wijd opengesperde mond van een clown. Een houten exemplaar welteverstaan. Het is één van de behendigheidstests die de bezoekers vandaag kunnen doen om te kijken of ze het vak een beetje in zich hebben. "Je moet heel goed richten", zo vertelt Sanjay. "Het is best lastig met zo'n krachtige straal. Je schiet snel alle kanten op." Ondertussen komt met een oorverdovende sirene één van de brandweerauto's terug van een rondritje. Als de deuren opengaan, verschijnen allemaal opgewonden gezichten. "Een hele ervaring", vertelt een jongeman met een grote glimlach. "Die sirene gaat heel hard. Een klein beetje doof ben ik wel."

Een bijdrage voor een mooiere maatschappij Een bijdrage willen leveren aan een mooiere maatschappij. Dat is kort gezegd de reden waarom de kazerne iedere twee jaar haar deuren opent voor mensen met een beperking. "We doen dit ontzettend graag", aldus bevelvoerder van de kazerne Raymond Wiegman. "En de belangstelling is altijd groot. Vandaag hebben we maar liefst 74 gasten over de vloer die we mogen vermaken." En verder draait het er vooral om de bezoekers een mooie dag te bezorgen, zo stelt begeleider van Ons Tweede Thuis, Manouk Meijer. "De waarde van deze dag is dat ze een leuke tijd hebben, dat ze een keer uit de woonvoorziening zijn en dat ze toch ook een stukje maatschappij meekrijgen. En volgens mij is het een succes. Ik zie alleen maar blije gezichten."

Quote "Dit draagt ook bij aan bewustwording van de gevaren van vuur" raymond wiegman, bevelvoerder kazerne amstelveen