Historische schepen van afvalplastic passen in die tijd: "Vroeger was alles circulair"

Edwin ter Velde bouwde eerder al een 17de-eeuws VOC-werkbootje van afvalplastic en nu gaat hij voor een stapje groter. "Het uiteindelijke doel is een fluitschip, wat een 17de-eeuws vrachtschip is, maar nu eerst een zogeheten speeljacht", Vertelt Edwin.

Nederlandse scheepsbouwers bouwde als eerste in de wereld een schip puur en alleen voor de lol. "In de 17de eeuw klotste het geld tegen de plinten", zegt Ab Hoving die als expert geldt als het gaat over dit soort schepen. "Mensen toonde hun welvaart met deze schepen, het waren een soort patserbakken", zegt Ab. De schuiten waren daarnaast ook innovatief, omdat deze door slechts één persoon bestuurd konden worden. "Niet dat de eigenaar het zelf bestuurde, nee die zat met zijn vrienden en een biertje te genieten", vertelt Edwin.

Het is alleen nog niet zover, op dit moment hebben de bouwers alleen nog het begin van het frame van het schip. "Dit zijn volgens mij wel al de moeilijkste dingen, al kan de praktijk mij nog wel ongelijk geven", lacht Edwin. Hij verwacht eind dit jaar begin, volgend jaar het schip klaar te hebben. "Dan gaan we lekker over het markermeer varen, en kunnen mensen ook mee", zegt Edwin. Die glundert bij de gedachte dat je straks rondvaart in de inhoud van je prullenbak. "Dat is toch gaaf, het bestaat uit oude shampoo flessen en ander plastic", aldus Edwin.

Ad, die Edwin waar nodig adviseert tijdens de bouw, had er in het begin weinig vertrouwen in. "Ja, ik word wel vaker benaderd door mensen die enthousiast zijn over een project, en Edwin wil het dan ook nog eens van afvalplastic maken. Uiteindelijk ben ik nu wel om hoor", lacht hij.

Circulaire maatschappij

Ondanks dat in de 17de eeuw de schepen van hout werden gebouwd in plaats van plastic, vindt Ab Edwin zijn project wel in die tijd passen. "Vroeger was alles circulair, kleding werd gedragen tot het uit elkaar viel en daarna werd er nog eens papier van gemaakt. Het hergebruiken van afvalplastic past dus heel erg goed in de 17de-eeuwse gedachten", aldus Ab.

Deze gedachten wil Edwin ook graag mee geven. "Je gooit plastic weg terwijl er nog zulke mooie dingen van gemaakt kunnen worden. "Hij is ooit begonnen met afvalplastic omdat hij een rol wil spelen in de transitie naar een circulaire maatschappij. "Dan ga je onderzoek doen naar plastic en kom je er achter dat het niet aan het plastic ligt, maar aan ons."