Bus vol Alkmaarse huisartsen uit zorgen op Malieveld: 'Emmertje loopt over'

"Het emmertje loopt steeds verder over, de grens is bereikt. Taken vanuit het ziekenhuis zijn bij ons komen te liggen en de wachtlijsten nemen maar toe", legt huisarts Hans van Gibbel uit aan NH Nieuws. Vanaf de Huisartsenpost Alkmaar vertrok vanmiddag een bus vol huisartsen en doktersassistenten naar Den Haag.

Op het Malieveld vond vandaag een landelijke manifestatie plaats, waar de huisartsen duidelijk wilden maken dat de werkdruk de spuigaten uit loopt.

1513 patiënten

1513, staat er op het shirt van huisarts Sonja Voskuil geschreven. "Zoveel patiënten lopen er bij mij rond in de praktijk. "We willen de kwaliteit van de zorg hoog houden. Maar we zien de afgelopen jaren dat het zo druk wordt in de praktijken, dat het echt lastig wordt om alle patiënten te helpen."

Met de staking hopen de huisartsen vooral dat er voor de toekomst betere afspraken gemaakt worden.