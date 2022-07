Hoe kun je 'goed doen'? Bedrijven helpen sociale organisaties op Alkmaarse beurs

Iets goeds doen: dat is het motto waarmee stichting Doesgoed gisteren een groot evenement in het Alkmaarse AFAS Stadion organiseerde. Maatschappelijke organisaties konden hier op zoek naar een match met bedrijven die hun steentje bij willen dragen. "De high tea voor mensen met geheugenproblemen hebben we al binnen", verklaren twee dames van zorgorganisatie De Zorgcirkel blij.

Met een enorme gongslag opende de Alkmaarse burgemeester Anja Schouten donderdag De Beursvloer in het AFAS Stadion met haar collega Peter Rehwinkel uit Dijk en Waard. Het was voor het eerst in twee jaar dat er weer gematcht kon worden tussen maatschappelijke organisaties en ondernemers. "Dat is belangrijk, want alle grote vraagstukken in Alkmaar en de regio kunnen we alleen maar samen oplossen", aldus Schouten.

Beautymiddag

Vrolijk verklaren twee medewerkers van ouderenzorgorganisatie De Zorgcirkel met ludieke, grijze pruiken op: "Wij willen onze mensen met geheugenproblemen heel graag verwennen, want dat verdienen ze gewoon."

Ze zijn blij, want ze hebben een match gevonden. "De high tea hebben we al binnen, en van het Horizon college horen we straks of we een beautymiddag krijgen voor de mensen. Dat is natuurlijk helemaal geweldig."

Meerdere gemeenten

Aanvankelijk was het evenement vooral voor ondernemers en organisaties uit Alkmaar en Dijk en Waard, maar inmiddels sluiten ook deelnemers uit gemeenten zoals Heiloo en Bergen zich aan. Stichting Doesgoed (voorheen De Waaier) organiseerde het evenement voor de negende keer, maar nog niet eerder onder deze nieuwe naam.