'Kipnappers' stelen vier kuikens in Amsterdam-West: "Wat is dit voor een wereld?"

Vier kuikens zijn afgelopen woensdag gestolen uit een hok met kippen en fazanten in de Arie Biemondstraat in Amsterdam-West. Eigenaar Marco Feenstra vindt het onbegrijpelijk.

De tuin staat voor zijn huis. Op beelden van zijn bewakingscamera's heeft hij de vrouwen gezien. "Dan wordt je gewoon woest man. Dan denk ik, wat is dit voor een wereld? Je hebt dit voor de buurt, voor jezelf. Iedereen vindt het leuk en is positief. En dan worden er gewoon vier kuikens van vier dagen oud die eigenlijk nog onder de moeder zitten ontvreemd."

De moederkip is van slag. Feenstra: "Kijk, er worden natuurlijk vier kinderen weggehaald, zomaar. Door jeugdzorg bij wijze van spreken. Dus die is aan het zoeken. Die is helemaal van slag en zit continu in de hoek van het hok waar ze altijd zat met de kleintjes."

De buurvrouw van Feenstra, Gonny, heeft een boodschap voor de 'kipnappers'. "Waarom doen jullie dat? Ik vraag aan jullie, willen jullie alsjeblieft de kuikens terugbrengen? Voor de moeder, voor de kuikens, voor Marco en Gonny, maar ook voor de hele buurt en alle kinderen en mensen die hier komen kijken."