Tuinders steunen boeren met trekkers op provinciale weg: "Hebben stikstof nodig"

Vanmorgen reden 45 tuinders met de trekker over de provinciale weg van Bovenkarspel naar Wognum. Zij vinden dat de boeren te hard worden aangepakt vanwege het huidige stikstofbeleid. De spontane actie werd gisteravond opgezet. "Wij hebben een kringloopsysteem met boeren dat al jaren oud is. Stikstof hebben wij nodig, anders leveren we een schraal product af en kunnen wij niet oogsten."

Langs de weg woedde vanmorgen ook een brand. Wie die veroorzaakte, weet bloemkoolteler Paul Slagter niet. "Maar het geeft wel een signaaltje af", zegt hij met een knipoog.

"Het protest is een spontane actie, voortgekomen uit de verontwaardiging die we tegen elkaar uitspraken over de in onze ogen muitende overheid", vertelt initiatiefnemer Manus Laan. Gisteravond kwamen meerdere bloemkooltelers bij elkaar en dat resulteerde vanmorgen vroeg in een flinke stoet met trekkers.

Kringloopsysteem

Zelf voelen de tuinders er op dit 'moment nog niet zo veel van', maar de verwachting is dat het in de nabije toekomst anders zal zijn. Zeker als er door het huidige stikstofbeleid steeds meer boeren verdwijnen. "In West-Friesland hebben we een mooi systeem dat al decennia oud is", legt Laan uit. "We werken namelijk in de teeltplannen met de boeren samen. We hebben een zogeheten 'mest-uitruil', die te omschrijven is als een soort kringloopsysteem."

Ook Slagter maakt zich grote zorgen over de toekomst. "Wij hebben stikstof nodig, want anders leveren we een schraal product af en kunnen wij niet oogsten."

Pakje boter

"Ga maar eens kijken wat een pakje boter momenteel kost", stelt Siem Huisman, die een aannemersbedrijf binnen de agrarische sector heeft. "Mijn vrouw ging boodschappen doen en die zegt: 'Joh, het is allemaal met zoveel cent gestegen'. Dat wordt natuurlijk alleen maar mee, als er meer boeren moeten verdwijnen."

De tuinders hielden rekening met de 'gewone burgers' op de weg, door rechts te blijven rijden. "Het is niet dat we de mensen willen plagen", verzekert Laan. "Het is meer om een standpunt neer te zetten en om te laten zien dat we achter de boeren staan."