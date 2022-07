Open dag van historische tuinen in Westzaan na zeer grondige renovatie

Twee oude bomen heeft het echtpaar Kit weten te redden. Hun eeuwenoude tuin moest volledig op de schop omdat er lood in de grond zat. "Het deed heel veel pijn om te zien dat alles weg moest", zegt Dirk Kit in hun fraaie houten herenhuis in Westzaan. Nu doen ze zaterdag 3 juli meer met de open tuindag. Negen bijzondere tuinen zijn van 11.00 tot 17.00 te bezoeken. "Onze romantische Engelse tuin is een strakke Franse geworden."

De kastanjeboom die achter het theehuis opdoemt heeft de renovatie overleefd. "Maar er zijn achttien bomen gekapt. Het was hierachter helemaal dichtgegroeid met struiken en bomen", vertelt Tineke. "Je zag toen niets van die lelijke sportzaal." Het is jammer dat de oude tuin er niet meer is; voor Tineke omdat ze er is opgegroeid en voor Dirk omdat hij elk jaar een kerstkaart tekende met de tuin als inspiratiebron. "Toen ze hier aan de gang waren, kreeg ik last van mijn darmen. Zo emotioneel was het voor me", vertelt Dirk in de woonkamer gebogen over zijn schetsboeken. "Misschien ook niet vreemd als je er zo'n 50 jaar in gewerkt hebt."

Boomgaard

De oude tuin was puur nostalgie en de nieuwe is wennen. Toch zijn ze er wel blij mee. "We hebben een grotere tuin gekregen en het vergt veel minder onderhoud. En dat is - omdat we toch al behoorlijk op leeftijd zijn - wel erg handig", zegt Tineke. En wat ze beiden ook leuk vinden, is dat ze een kleine boomgaard konden aanleggen. "Ooit was hier in de buurt een boomgaard. Dus die traditie zetten we nu voort."

De open tuindag van Westzaan is zaterdag 2 juli van 11.00 tot 17.00 uur.