Ajax speelt benefietwedstrijd die in het teken van Oekraïne staat

De wedstrijd staat volledig in het teken van Oekraïne. Vluchtelingen die zijn opgevangen in de regio van Amsterdam worden uitgenodigd. Ook worden vrijwilligers uitgenodigd die zich inzetten voor Oekraïense vluchtelingen en hulpprojecten. Ajax en de Johan Cruijff ArenA hebben besloten om de gehele opbrengst van de wedstrijd te doneren aan diverse projecten en instanties die hulp bieden aan Oekraïense vluchtelingen en hulpprojecten in Oekraïne.

Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk stond eind februari bovenaan in de Oekraïense competitie toen die werd stilgelegd vanwege de oorlog met Rusland. De UEFA heeft besloten dat de ploeg daarom mag aanteden in de Champions League. Shakhtar bevindt zich in juli in Nederland voor een trainingskamp. Oud-Ajacied David Neres maakte in de winter de overstap naar Shakhtar, speelde geen minuut en tekende deze week een contract bij Benfica.

Ajax is momenteel op trainingskamp in De Lutte. Morgen oefent de ploeg van trainer Alfred Schreuder tegen SC Paderborn. De aftrap is om 13.00 uur in Oldenzaal.