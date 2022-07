In vernieuwde Medemblikkerloods werkt jong en oud aan houtwerk van boten

De Medemblikkerloods is al jaren een belangrijke werkplek op Willemsoord in havenstad Den Helder. Houten boten kunnen daar namelijk van mast tot bodem gerestaureerd worden. De loods heeft afgelopen tijd een flinke transformatie ondergaan. "Deze plek is hard nodig, want er bestaan nog genoeg boten die van hout zijn gemaakt."

Het is vandaag feest, want de Medemblikkerloods is klaar met verbouwen en dat wordt groots gevierd. De loods, die in beheer is van Stichting Scheepstimmerwerf Willemsoord, is al jaren dé plek voor booteigenaren om houten onderdelen onder handen te nemen.

De stichting faciliteert dus een ruimte en alle benodigdheden voor booteigenaren die hun schip willen opknappen. Dat kunnen kleine projectjes zijn, of renovaties die maanden in beslag nemen. Zo staat er ook een reddingsboot van honderd jaar die volledig gerestaureerd is. "Van hout planken tot een stuk van de kiel, maar nu zijn ze hem weer volledig aan het opbouwen", vertelt David Drent, bestuurslid van de stichting.

Afgelopen tijd is er niet veel aan de boten, maar aan de loods zelf gesleuteld. Er is een grote, nieuwe werkplaats aan de bestaande loods bijgebouwd en dat betekent dat er nu ruimte is voor meer schepen. Ook is de werkplaats van alle soorten gereedschappen voorzien en is het pand flink verduurzaamd. "We zijn volledig van het gas af door de zonnepanelen die op het dak liggen en alles is volledig geïsoleerd ", vertelt Drent. Het bestuur is erg tevreden met het eindresultaat, en het gebouw wordt daarom vandaag feestelijk geopend voor bezoekers.

