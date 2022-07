Gratis van Bergen naar het strand? Deze zomer kun je de shuttlebus nemen

In de zomervakantie rijdt er een gratis shuttlebus tussen Bergen en Bergen aan Zee. De afgelopen jaren zette Connexxion een kustbus in naar het strand, maar wegens personeelstekort heeft het vervoersbedrijf die service dit jaar geschrapt .

De gratis shuttlebus gaat van 16 juli tot en met 28 augustus elke dag vanaf Bergen Plein naar Bergen aan Zee rijden. "Er is geen vaste dienstregeling, maar het streven is om tussen 11.00 en 19.00 uur twee keer in het uur heen en weer te rijden", aldus de gemeente in een persbericht.

Openbaar vervoer stimuleren

Wethouder Erik Bekkering zegt dat de gratis shuttlebus is opgezet als alternatief voor de kustbus omdat de gemeente een goede bereikbaarheid van Bergen aan Zee belangrijk vindt. "Zeker in de zomer", voegt hij toe.

De shuttlebus is ook een manier om te voorkomen dat strandgangers met eigen auto naar het strand gaan, 'of helemaal niet naar Bergen aan Zee komen'. Een andere reden om de shuttlebus in te zetten is volgens de gemeente dat buurtbus 410 op drukke zomerse dagen niet overbelast raakt.

