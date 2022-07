Op de eerste persconferentie van Alfred Schreuder als hoofdtrainer van Ajax was hij lovend over Mo Ihattaren. "Iedereen weet hoe goed die jongen kan voetballen. Wat iedereen verder van zijn hele verhaal vindt, is niet belangrijk", aldus Schreuder tijdens het trainingskamp in De Lutte.

"Vrolijke jongen, die van het spel houdt. Een liefhebber en prachtige linkspoot", spreekt de kersverse trainer over de 20-jarige creatieveling. "Deze jongen weet wat er allemaal gebeurd is, beter dan wij. We moeten hem beoordelen als voetballer."

Schreuder was in het seizoen 2018/19 al assistent onder Erik ten Hag. Vervolgens ging hij zijn eigen weg bij Hoffenheim, FC Barcelona en Club Brugge. Ondanks zijn eigen visie zal hij de lijn van Erik ten Hag zoveel mogelijk doortrekken. "De weg die Ajax vierenhalf jaar geleden is ingeslagen, willen we mee verder gaan. Aan het einde van de voorbereiding weten we welke spelers we hebben en die moeten we zo goed mogelijk samen laten spelen. Daar gaat het om."

Prijzen pakken

Voor Schreuder is het dan ook moeilijk om verbeterpunten aan te geven. In zijn ogen hebben de Amsterdammers de afgelopen jaren prima gepresteerd. "Maar als je naar prijzen kijkt, wil je de Johan Cruijff Schaal en KNVB-beker natuurlijk winnen. De spelers hebben voetballend goede dingen laten zien, dus we zullen niet veel veranderen."

Tekst loopt door onder de tweet.