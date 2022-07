Excuses van De Nederlandsche Bank voor rol in slavernijverleden

"Excuses aan alle nazaten van slaafgemaakten in Nederland, in Suriname, op Bonaire, Sint Eustatius en Saba, op Aruba, Curaçao en Sint Maarten", zei Knot. "Excuses aan alle mensen die door de persoonlijke keuzes van mijn voorgangers herleid werden tot hun huidskleur."

Hij zei dat hij de afgelopen maanden veel persoonlijke verhalen hoorde over leed, verzet en strijd. "Wat ik leerde, wat ik hoorde, deed mij pijn. Het bracht het leed van toen en nu heel dichtbij. De gesprekken die ik had, maakten duidelijk dat het leed van lang geleden nog lang niet geleden is. Dat die strijd nog lang niet gestreden is."

DNB neemt verschillende maatregelen. Zo start de bank een fonds voor meerjarige projecten die de doorwerking van het slavernijverleden helpen verminderen. Ook wordt er geld uitgetrokken voor het Nationaal Slavernijmuseum en het bijbehorende kenniscentrum.

Verder gaat DNB in het gerenoveerde gebouw aan het Frederiksplein 'meer openheid' geven over haar verleden. Dat gebeurt met kunstwerken. De kunstcollectie moet diverser en inclusiever worden.

Vorig jaar bood burgemeester Halsema al excuses aan voor de rol van de gemeente in de slavernij.