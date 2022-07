Morgen weer grote boerenprotesten: wat kan je verwachten?

Opnieuw worden morgen grote boerenprotesten verwacht. Na de bijeenkomst in Stroe van anderhalve week geleden, leeft bij hen het gevoel dat ze nog steeds onvoldoende gehoord worden. Boeren, die bijgestaan worden door onder andere vrachtwagenchauffeurs, hebben verschillende acties door de hele provincies aangekondigd. Wat kunnen Noord-Hollanders verwachten?

Caspar Huurdeman Fotografie Baarn

De acties lijken deels gepland door organisatie 'Freedom Convoy NL', voornamelijk bestaande uit vrachtwagenchauffeurs. De naam van die organisatie verwijst naar het 'vrijheidskonvooi' dat de hoofdstad van Canada begin 2022 een maand lang in zijn greep hield. Truckers blokkeerden toen wekenlang straten. Een groot deel moest uiteindelijk hardhandig worden verwijderd. In een oproep die wordt verspreid in een aantal groepen op berichtenapp Telegram, waaronder Official Convoy Nederland Nieuws, valt te lezen dat de truckers zich solidair willen opstellen tegenover de boeren. "Praten helpt niet, demonstreren helpt niet. De boeren staan met de rug tegen de muur. Nog even en dan staan we allemaal tegen die zelfde muur." Ook worden vissers, burgers, anti-coronademonstranten en toeslagen-ouders opgeroepen om mee te demonstreren. Schiphol en Tata Steel? In de Telegram-groepen valt te lezen dat onder andere luchthavens en grote vervuilers worden uitgekozen als doelwitten van de blokkades. Zo wordt Schiphol genoemd, maar ook het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam, en Tata Steel. Ook de Gaasperdammertunnel (A9) lijkt een doelwit te zijn.

De marechaussee liet gister weten klaar te staan voor acties: als het nodig is blokkeren zij de wegen naar Schiphol met pantserrupsvoertuigen en shovels. Schiphol waarschuwt reizigers voor mogelijke drukte op de weg. KLM raadt haar reizigers aan om de auto vooral te laten stan en de trein richting de luchthaven te nemen. De NS is nog niet van plan om morgen extra treinen in te zetten.

Hoe groot wordt het? De schaal van de acties is nog onduidelijk. De ANWB roept automobilisten op om de informatie op de weg goed in de gaten te houden, en om rekening te houden met files. De groepen houden verder de lippen stijf op elkaar als het gaat om details van de acties. In de Telegramgroepen wordt ook gezegd niks te delen om het risico dat er journalisten of agenten meelezen. Heb jij nog interessante informatie over het boerenprotest? Of een spraakmakende foto of video gemaakt? Deel het met ons via 06-30093003!