Negentig, incontinent en één keer in de week gedoucht worden: "De grens is bereikt!"

Daar zit je dan, huilend met een brief in je handen van de thuiszorg dat je wéér een keer minder in de week gedoucht wordt: nog maar één keer. Het overkomt de Obdamse moeder van Helma. Net negentig. Woont op zichzelf, maar is wel incontinent. "Soms zegt ze dan: ik ben gewoon te veel, het wordt tijd dat ik ga."

"Tot het april 2022 is", vertelt Helma. Twee mensen willen haar moeder komen wassen, maar als ze de badkamer zien wordt er tegen de moeder van Helma gezegd: Hier gaan we u niet meer douchen.

Het afschalen van de zorg begint bij de moeder van Helma tijdens de coronacrisis. "Ze wordt altijd drie keer in de week gedoucht. Het is noodzakelijk", zegt ze. "Ze is negentig en incontinent." Maar door de pandemie wordt het opeens minder. Ze gaan van drie keer in de week douchen, naar twee keer in de week.

En dat het niet op zichzelf staat, klopt. Zo zegt Renate Evers van ouderenbond ANBO: "Het verhaal van deze mevrouw is schrijnend, we horen het steeds vaker." De zorg, waaronder ook zeker de West-Friese thuiszorg, kampt met een tekort aan personeel. Zeker richting de vakantieperiode. "De grens van wat noodzakelijke zorg is schuift steeds meer op", vertelt Marja Flameling van thuiszorgorganisatie Wilgaerden.

Zodra Helma het nieuws van haar moeder hoort, haar heeft getroost en met haar heeft gewandeld, klimt ze in de pen. Een brandbrief naar de gemeente, thuiszorgorganisatie Omring waar haar moeder cliënt is en naar het ministerie van Volksgezondheid. "Ze is niet een op zichzelf staand geval, er zijn er nog veel meer. Dit moet stoppen."

"Mijn moeder had er stress van. Ze was helemaal over de rooie"

De badkamer voldoet volgens Helma niet meer aan de eisen. "Mijn moeder had er stress van. Ze was helemaal over de rooie. Nadat ik met de thuiszorg heb gepraat, hebben ze haar wel gewassen. Maar ze waren duidelijk: die badkamer moet anders."

"Ze had een douchebak en dat mocht niet meer en er moest een handgreep in. Een douchestoel had ze al." Samen met haar broers en haar moeder zoekt Helma alles uit. De badkamer wordt vernieuwd. Kosten: 6.000 euro. "De badkamer was net een paar weken af, toen mijn moeder de brief kreeg waarin stond dat ze nog maar één keer gedoucht wordt in de week."

Tot hier en niet verder

'Ik ben gewoon te veel, het wordt gewoon tijd dat ik ga', zegt de moeder van Helma wel eens. Hiermee is de grens voor Helma echt bereikt. "Mijn moeder is van de rel."

Zij en haar broers proberen haar moeder zoveel mogelijk te ondersteunen. "Ik ben haar enige dochter en heb nog drie broers. Ieder draagt een steentje bij op zijn eigen manier." Helma probeert haar moeder te helpen met wassen of douchen, maar dat is voor haar een enorme uitdaging. "Ik heb ooit een ongeluk in Thailand gehad en heb daar een handicap aan mijn arm aan overgehouden, ook heb ik een hernia."