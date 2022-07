AZ verliest transfervrije Mo Taabouni aan Feyenoord, Joris Kramer naar NEC

Mo Taabouni maakt de overstap naar Feyenoord. De 20-jarige buitenspeler komt transfervrij over van AZ en tekent voor twee jaar in Rotterdam. Ook Joris Kramer komt niet meer voor in de plannen van trainer Pascal Jansen en vertrekt naar NEC Nijmegen.

De Haarlemmer speelde liefst negen jaar bij AZ, dat hem oppikte bij Olympia Haarlem. Bij de Alkmaarders doorliep hij de jeugdopleiding om vervolgens uit te komen in Jong AZ. In december maakte Taabouni zijn debuut in het eerste. De aanvaller mocht vier minuten meedoen. Tot meer speelminuten in het elftal van trainer Pascal Jansen kwam het echter niet.

Taabouni had de optie om zijn contract bij AZ te verlengen, maar hij koos voor een andere club. Hij stond in de belangsteling van meerdere clubs uit binnen- en buitenland. Bij Feyenoord wordt Taabouni herenigd met oud-AZ trainer Arne Slot en Orkan Kökcü waarmee hij opgegroeid is in Haarlem. "We kennen elkaar al heel lang, zijn opgegroeid in dezelfde wijk en hebben veel gevoetbald samen. Nu kijken of we hier op het veld bij Feyenoord nog steeds een match hebben", vertelt hij op de website van Feyenoord.

Tekst loopt door onder de tweet.