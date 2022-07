De Peiling: Keti Koti moet een nationale vrije dag worden

De jaarlijkse herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli zou een nationale vrije dag moeten worden, vindt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. In 1863 werd op deze dag de slavernij in de Nederlandse koloniën afgeschaft. In Suriname is dit al een vrije dag. Ze vieren op deze dag de vrijheid en de viering heet: Keti Koti.