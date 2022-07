West-Friezen ruimen sigarettenfilters op: 'Meer bewustzijn nodig over schadelijkheid'

"Een sigaretfilter vervuilt acht liter water, dat is ontzettend veel." Daarom gaat Judith van Duijne vandaag met tientallen andere vrijwilligers in West-Friesland aan de slag om zoveel mogelijk peuken op te ruimen tijdens de landeijke actiedag 'Plastic PeukMeuk'.

Vroeger rookte Judith zelf ook. "Ik gooide ze ook altijd op straat. Ik heb er nooit bij stilgestaan dat het zo schadelijk is." Totdat ze zelf bezig was met zwerfvuilinitiatieven en zag dat er een speciale dag was om sigaretresten op te ruimen. "Toen leerde ik hoe verkeerd het is om het zomaar weg te gooien."

Volgens Judith is er nog niet genoeg bewustzijn over hoe schadelijk de filters van sigaretten zijn. "Dat wordt ontzettend onderschat. Er zit nog altijd plastic in de filters, maar ook andere schadelijke stoffen als nicotine." Na het weggooien op straat, de bosjes of een put, komt het terecht in het milieu. "Eén sigaretfilter vervuilt al acht liter water."

Inmiddels is Judith tien jaar verder, rookt ze niet meer en ziet ze zelf de restanten ook overal liggen. "Het zijn er heel veel. En weet je: ze zijn best lastig om te pakken. Zeker als de peuken tussen de straatstenen in liggen. Of in een put, dan kunnen we er al helemaal niet bij."

Groep steeds groter

In West-Friesland wordt er vandaag op vijf plekken peuken opgeruimd. Dat gebeurt in Medemblik, Wervershoof, Andijk, Hoorn en Enkhuizen. "Ik zie dat de groep steeds groter wordt. Dat is goed zichtbaar in West-Friesland. Ook scholen die mee willen doen. Op deze manier creëren we steeds meer bewustwording."