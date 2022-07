Vrijwilliger Bas streeft naar 'groener' Dijkpop en bespaart al 750 liter diesel

Na een afwezigheid van drie jaar hangt de Dijkpop-vlag weer in de top. Dijkpop en de Avond van Andijk trekken dit weekend samen zo'n 11.000 bezoekers. Als het aan vrijwilliger Bas Tensen ligt, wordt het tweedaagse festijn in de toekomst steeds 'groener'. Het startschot van de verduurzaming heeft geklonken, met een besparing van zo'n 750 liter aan diesel.

Dijkpop-vrijwilliger Bas Tensen - NH Media / Michiel Baas

Een lichte vorm van stress op donderdagochtend. Een dag voor de Avond van Andijk en 48 uur voordat Dijkpop zelf losbarst, moet er nog van alles gebeuren. In de brandende zon zwoegen veel vrijwilligers om het terrein in te richten, de barren te vullen en het licht en geluid op te bouwen. Alles op alles voor een geslaagd weekend. Eén van de in totaal zo'n 350 vrijwilligers is Bas Tensen. De Wervershover is verantwoordelijk voor de elektra en is de hele week op het terrein van de ijsbaan aan de Kleingouw te vinden. Na twee verloren coronajaren kijkt hij nog meer naar het weekend uit. "We moeten het met elkaar doen en dat gaat prima."

Hij is ook de aanjager van de verduurzamingsslag van Dijkpop. Dat wilde hij twee jaar geleden al inzetten, maar corona besliste anders. "Ik vind dat we als festival ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Als we allemaal iets doen aan een meer duurzamere wereld, dan komen we er wel." Hij staat voor de grote accu, die de eerste stap naar een 'groen' Dijkpop symboliseert. "Normaal gesproken verstoken we met 8 aggregaten tijdens de opbouw en het hele weekend zo'n 1500 liter diesel. Doordat deze accu steeds wordt opgeladen, is dat nu nog maar de helft. Dat scheelt aanzienlijk."

Elektrische 'golfkarretjes' - NH Media / Michiel Baas

Daarnaast rijden er verschillende 'golfkarretjes' rond, om snel van punt A naar B te komen. Elektrisch. "Dat is ook weer een manier om minder diesel te verstoken." Een volgende stap? "Die plastic weggooibekertjes", klinkt het resoluut. "Het is natuurlijk niet normaal als je zo'n veld vol bekertjes ziet liggen. Je zou kunnen denken aan een statiegeldsysteem of inneemsysteem, zodat ze kunnen worden hergebruikt." Oplossing Vanaf 2024 zijn wegwerpbekers sowieso niet meer toegestaan op festivals. "Ik hoop dat we daar volgend jaar een oplossing voor hebben", zegt Tensen. Op de Avond van Andijk worden vrijdag zo'n 4.000 bezoekers verwacht. Naast veel activiteiten voor jong en oud treedt onder meer de band Rowwen Hèze op. Zaterdag begint Dijkpop om 13 uur, met onder meer Froukje, Son Mieux, Bazart en White Lies. Alle 7.200 kaarten hiervoor zijn uitverkocht.

Volg Dijkpop live via WEEFF radio WEEFF radio is zaterdag aanwezig op Dijkpop. Vanuit de locatiestudio wordt vanaf 17 uur live uitgezonden en ook via de social media-kanalen is WEEFF actief op Dijkpop.