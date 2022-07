Samantha's drang naar gezond eten werd haar bijna fataal

Samantha Bakkum uit Heemskerk heeft een zeer lange en heftige periode achter de rug. Haar drang om gezond te eten en leven veranderde in een obsessie. Uiteindelijk resulteerde haar 'gezonde eetgedrag' in de ziekte orthorexia nervosa, waar ze acht jaar mee heeft gekampt. Extreem ondergewicht was het gevolg. "Ik woog 45 kilo op het dieptepunt."

Na veel en lang praten en nadenken, kwam Samantha erachter waar haar obsessieve gedrag vandaan kwam. "Ik kom uit een hele talentvolle familie. Ik had het idee dat ik nergens talent in had tot ik merkte dat ik erg goed was in het gezonde eten. Daar ben ik in doorgeslagen."

De diagnose van Samantha heeft een tijd op zich laten wachten. Daarnaast is orthorexia nervosa nog niet heel bekend, vertelt ze zelf: "Het is inderdaad nog heel onbekend. Je raakt geobsedeerd met gezond eten waardoor het eigenlijk niet meer gezond is", vertelt ze in het programma Spitstijd op NH Radio.

Dat het gezonde eten niets met een negatief zelfbeeld te maken heeft, was voor Samantha al die tijd duidelijk. "Afvallen was nooit mijn intentie. Ik vond mezelf tijdens deze periode er niet mooi uitzien, maar de gedachte dat ik gezond bezig was, zorgde ervoor dat ik doorging met het extreem gezonde eten."

De moeder van Samantha heeft achteraf het gevoel gehad dat ze eerder professionele hulp in had kunnen schakelen. Ze zegt daarover: "Eigenlijk had ik veel eerder kunnen zien dat het niet goed ging met Samantha. Als je de foto's ziet, dan schrik je. Ik zweer bij de opname in de kliniek want daar kregen we hulp, kreeg zij hulp."

Er bovenop gekomen

Op het traject in de kliniek kijkt Samantha zeer tevreden terug. "Het was heel erg fijn. Ik voelde dat ik een soort stok achter de deur had om normaal te gaan eten. Ik had geen normaal leven meer en wilde zo graag weer normaal zijn. Daar had ik echt hulp bij nodig. In de kliniek leerde ik weer zes keer per dag te eten. Ik eet nu gewoon weer een taartje op een verjaardag, haha."

Samantha is er inmiddels weer helemaal bovenop gekomen. Ook mentaal voelt ze zich een stuk sterker: "Ik leef nu mijn leven en ben oké met wie ik ben. M'n leven gaat weer de goede kant op. Ik ben helemaal tevreden met wie ik ben en de weg die ik bewandel. Ik zoek niet meer naar iets waar ik heel goed in moet zijn of in uit moet blinken."