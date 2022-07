Kleurrijk en verbindend, zo wordt Keti Koti in Noord-Holland gevierd

In heel Nederland herdenken we vandaag de afschaffing van de slavernij in Suriname & de Nederlandse Antillen tijdens Keti Koti: ‘verbreek de ketenen'. Ook Noord-Holland pakt uit met allerlei festiviteiten en activiteiten door de hele provincie. NH Nieuws zet ze voor je op een rijtje.

De dag trapt af met de Bigi Spikri, een gezellige en kleurrijke optocht in traditionele kledij door de stad richting het Oosterpark. Eenmaal aangekomen in het park is het tijd voor de herdenkingsceremonie om één uur. Hierbij zijn o.a. vertegenwoordigers van het Kabinet, de Gevolmachtigde Ministers van Curaçao, St. Maarten en Aruba, de Ambassadeurs van Suriname, Ghana en Zuid-Afrika en de Burgemeester van Amsterdam aanwezig.

Sinds de onthulling van het slavernijmonument op 1 juli 2002 vindt de herdenking in Amsterdam elk jaar plaats in het Oosterpark. Burgemeester Halsema daar vorig jaar excuses aan voor de rol die Amsterdam speelde in het slavernijverleden.

Alkmaar

Ook de Kaasstad laat de afschaffing van de slavernij niet aan zich voorbij gaan. In Alkmaar is er een dialoogmaaltijd, waar aan de hand van een aantal vragen met het thema ‘Kleur bekennen, hoe doe je dat?’ (van Stichting Keti Koti Dialoogtafel) mensen met elkaar in gesprek en in verbinding komen. De maaltijd begint om zeven uur 's avonds in wijkcentrum Mare Nostrum en iedereen is welkom!

Zaanstreek

"Het is tijd voor de Zaanstreek", sprak Patricia Viereck, voorzitter van Stichting Comité 30 juni-1 juli Zaanstreek, gisteravond tijdens de slavernijherdenking in Zaanstad.

Burgemeester Hamming had al eerder excuses gemaakt voor het Zaanse slavernijverleden en deed dat donderdagavond weer. "Er zijn hier een hoop producten zoals cacao binnen gebracht dus daar valt zeker wat over te zeggen", vertelt Hamming. Maar, zegt de burgemeester dat het vooral belangrijk is om het verhaal levend te houden en een onderzoek een beperkte meerwaarde heeft.

NH Nieuws was gisteravond bij de herdenking, bekijk de reportage hieronder.