Geen bus naar school, want chauffeur Fred staakt: "Door werkdruk rijd ik gejaagde ritjes"

Dean, Yousif, Droom en Liefde: al deze tieners zaten vanmorgen tevergeefs te wachten op hun bus naar school of werk. De komende 24 uur is er een staking van een deel van de chauffeurs in regio's Alkmaar, Noordkop en West-Friesland . Volgens buschauffeur Fred Redlich is de rek eruit voor veel collega's door te laag loon en toenemende werkdruk.

En dat is dan ook één van de redenen dat een deel van de buschauffeurs hun werk 24 uur neerlegt. Ze hebben zich verzameld bij het hoofdgebouw aan de Helderseweg in Alkmaar. "Ik sta hier met een rotgevoel. We zijn het gewoon niet eens", zegt stakend FNV-lid Fred.

In een bushokje op station Alkmaar staat de 16-jarige Yousif een beetje onrustig om zich heen te kijken. "Ik ben al een keer eerder te laat gekomen. Als ik nu niet kom werken, word ik denk ik ontslagen." Hij werkt in De Rijp als schoonmaker. "Staking door buschauffeurs? Dat wist ik niet. Nou, ze moeten ook goed betaald worden."

"Er is geen bus die niet beschadigd is: de ritjes worden gejaagder door korte aanrijtijd"

"We vinden ons werk heel leuk. De passagiers. Maar die rijtijden worden krapper en verkeer steeds drukker", vertelt hij. "Daar bovenop vallen diensten uit door ziekteverzuim en worden de ritjes gejaagder. Het heeft nog niet tot ernstige ongelukken geleid gelukkig, maar er is geen bus die niet beschadigd is door een paaltje of zo."

Ook in West-Friesland reden niet alle bussen. Zo stond Derrol opeens verbaasd te kijken, toen hij zag dat hij de bus naar zijn nieuwe werk niet kon nemen. "Ja, het is mijn eerste werkdag." Lees hier het hele verhaal.

'Check je reis kort van tevoren'

Er is een bijzondere situatie gaande bij deze staking: de vakbond CNV heeft bij de Cao-onderhandelingen namelijk wel een akkoord getekend. FNV niet. Daarom rijdt een deel van de chauffeurs vandaag wel gewoon.

Volgens een woordvoerder van Transdev (valt onder vervoerder Connexxion) doet iets minder dan de helft van de werknemers vandaag mee aan de staking. In de Noordkop is de uitval het minst groot - zo garandeert ze dat er elk uur een aansluiting is met de TESO.

In Alkmaar het grootst: zo'n vijftien chauffeurs leggen hun werk neer. Ook in Hoorn is wat uitval van bussen. "We raden aan om kort van tevoren je reis te plannen", aldus Laura Steur van Transdev. Ze stelt dat vanuit de werkgever een uitnodiging is verzonden naar FNV en CNV om te gaan praten over cao vanaf 2023. "Deze afspraak moet nog plaats vinden."

Maar buschauffeur Fred wil praten over 2022. "Het zomerseizoen is ons hoogseizoen. En dit houd je een weekje vol, een maandje, maar het is al een paar jaar aan de gang. De werkdruk maak ik dagelijks mee. Het sloopt je echt."

Als de 24 uur staking niet werkt, komen er mogelijk landelijke acties.