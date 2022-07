Petten loopt massaal uit om getroffen buurtsuper te helpen

De huisarts, buurtbewoners, familie, vrienden, vaste klanten, ze zijn allemaal naar de buurtsuper op Plein 1945 in Petten gekomen om ervoor te zorgen dat de winkel morgen weer open kan. Door een foutje bij het blussen van een kleine brand op het dak, zat de hele winkel onder het bluspoeder en werd het meeste onverkoopbaar. Het dorp schiet uitbater Roger Moonen te hulp en daar is hij heel blij mee.

"De winkel bruist op dit moment van de positieve energie", vertelt Roger opgetogen. Op het moment zijn er ongeveer 40 mensen aan het helpen om de buurtsuper weer helemaal te vullen voor morgen. "Er staat hier echt een fantastische groep mensen van binnen en buiten het dorp."

De supermarkt is gisteren helemaal leeg gehaald. Zo'n 80 procent van het assortiment zat onder het bluspoeder en kon daarom niet meer verkocht worden. Om de winkel zo snel mogelijk weer in orde te krijgen deed Roger daarom een oproep om te komen helpen, en dat is geslaagd. "Het is een hele unieke situatie. Ik heb er eigenlijk geen woorden voor", zegt hij dankbaar. "Ik schiet er echt van vol!"

Vakken vullen

De meeste helpers zijn vakken aan het vullen. Normaal komt er een halve vrachtwagen vol vracht, nu komen er wel drie. "Om 6.00 uur kwam de eerste vrachtwagen en we zijn er nu al bijna doorheen. Mijn schoonvader van 78 zit op zijn knieën de deodorant bij te vullen en de huisarts vult de medicijnen", vertelt Roger. "Mijn vrouw is iedereen aan het verwennen met broodjes en koffie."

Morgen om 8.00 uur gaat de winkel weer open. "Dat wordt een groot feest", zegt Roger die appeltaarten en een springkussen heeft geregeld.

Bekijk hieronder hoe de winkel er woensdag uitzag: