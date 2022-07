Blaffende hond redt baasjes uit brandende woning

Bewoners van een rijtjeshuis aan de Zonnebaars in Krommenie hebben veel aan hun huisdier te danken. Toen er vannacht brand uitbrak op de benedenverdieping lagen zij nog een verdieping hoger te slapen, maar werden ze wakker van het geblaf van hun hond en konden op tijd in actie komen.

Voordat de hulpdiensten de woning konden bereiken, was een buurman met een brandblusser al toegesneld om de vlammen te bedwingen. Niet veel later nam de brandweer het van hem over en was de brand snel onder controle.

De bewoners van twee aangrenzende huizen moesten kort hun woning verlaten, maar mochten na een controle op schade en koolmonoxide weer naar binnen.

De bewoners en viervoeter raakten niet gewond.