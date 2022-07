Vlammen slaan uit dak van schuur bij brand in De Cocksdorp

De vlammen en rook waren goed te zien in de omgeving. Om te voorkomen dat de brand over zou slaan naar de woning of andere huizen in de straat kwamen er meerdere brandweerwagens naar de Postweg om te blussen.

Na 40 minuten blussen meldde de veiligheidsregio dat de brand onder controle was. Het nablussen duurde nog wel tot later vannacht. Over het ontstaan van de brand is nog niets bekend.