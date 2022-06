Linkse partijen blijven tegen wapenstok voor handhavers: "Hele gevaarlijke tour"

Een besluit over het eventueel uitrusten van boa's met een wapenstok laat inderdaad, zoals AT5 vorige week al meldde , op zich wachten. Verschillende politieke partijen spraken zich er vanavond in de Stopera opnieuw tegen uit.

Vorige week liet minister Dilan Yesilgöz weten dat gemeenten een aanvraag kunnen doen om boa's met een wapenstok uit te rusten. Het afgelopen halfjaar hadden twintig handhavers in de binnenstad als proef al een wapenstok, maar die proef is sinds vandaag afgelopen en de wapenstokken zijn daarom ingeleverd.

Zinvol

VVD-raadslid Daan Wijnants vroeg daarom wat het standpunt van het stadsbestuur is. "Ik kan me voorstellen dat het zeker in bepaalde gebieden zinvol kan zijn." Hij noemde bijvoorbeeld wijken waar het druk is en waar niet altijd meteen hulp van de politie mogelijk is.

Imane Nadif (GroenLinks) was dat niet met hem eens. "Geweld als middel om te kunnen handhaven, dat vind ik echt een hele gevaarlijke tour", zei ze. "Gevaarlijke situaties, daar is de politie voor." Ze zei dat GroenLinks 'absoluut' tegen de wapenstok voor boa's is, ook als het enkel voor een klein deel van de boa's zou zijn.

Verschuiving

De SP, BIJ1 en D66 willen ook geen wapenstok. Zo zei SP-fractievoorzitter Remine Alberts dat een verschuiving van politietaken naar handhavers voorkomen moet worden. D66-raadslid Rob Hofland vond dat ook. "Boa's zijn geen verkapte gemeentepolitie, we moeten ze niet in situaties brengen waarin ze in gevaar zijn." JA21 en het CDA waren net als de VVD wel voor de wapenstok bij boa's.

Burgemeester Halsema concludeerde dat er 'verschillende emoties' in de raad waren en dat de proef daarom niet zomaar doorgezet kan worden. Ze wil op een later moment een evaluatie van de proef naar de raad sturen met advies en wilde daar nog niet op vooruitlopen. "Zover ben ik nog niet." Bovendien zou een aanvraag dertien weken kunnen duren. "Het is niet reëel dat boa's binnen een paar weken met een wapenstok lopen."