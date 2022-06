Oud-Ajacied Joshua Pynadath overtuigt technische staf en tekent contract bij AZ

Hoewel Pynadath pas twintig jaar oud is, kwam hij al in 2013 naar Europa. De geboren Amerikaan met Indiase roots, ging toen in de jeugdopleiding van Real Madrid spelen. Ajax haalde hem na twee jaar op in de Spaanse hoofdstad. Bij de Amsterdammers maakte hij in 2019 zijn debuut in de eerste divisie, waarna hij ook drie duels in de Youth League speelde.

Werkvergunning

"Ik ging bij het team meetrainen om te zien hoe het paste", vertelt Pynadath over hoe hij bij AZ neerstreek. Hij zou eigenlijk bij Chelsea gaan spelen, maar kreeg geen werkvergunning, waarna hij neerstreek in Alkmaar. "Meteen zag ik dat dit een goede plek voor mij is. De sfeer in de kleedkamer past bij mij. Het belangrijkste is ook: sinds dag één is er vanuit de club een goede carrièreplanning voor mij. We gingen meteen bezig met hoe ik mezelf kan opbouwen voor de volgende stap, namelijk het eerste team van AZ."