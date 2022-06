Vrienden rouwen om overleden presentator Luuk Dresen: "Hij was echt nog niet klaar"

Zijn droom om 'een hele grote' te worden in de media kwam steeds dichterbij, maar zelf kon programmamaker en presentator Luuk Dresen dat niet meer meemaken. Afgelopen weekend overleed hij op 27-jarige leeftijd door een tragisch ongeval. Hij laat onder andere een grote vriendengroep achter: "Ik weet dat hij hier echt van zou balen. Hij had nog zoveel te doen."

Augustijn is een van de goede vrienden die vandaag naar het oude huis van Dresen is gekomen. Sinds zijn dood vinden de vrienden steun bij elkaar, maar dat hun beste vriend er niet meer bij is blijft onrealistisch. "We verwachten nog een belletje dat het een grap is."

DJ, presentator, programmamaker, amateur-kok, natuurkundige én een lego-fanaat: Luuk Dresen was van alle markten thuis. Maar één passie overheerste: creëren en presenteren. Zo bedacht en maakte Dresen programma's voor SBS6, voor AT5 ( De Nacht Van en recent Politieke Spelletjes ), had een YouTube-kanaal met ruim 400 duizend volgers en een populaire podcast met medepresentator Lieke Augustijn, genaamd 'Lekker Lullen'.

"Hij was echt nog niet klaar. Als hij had geweten dat dit zou gebeuren had hij niks anders gedaan het afgelopen jaar. Hij was gelukkig en deed precies wat hij wilde doen", zegt Augustijn. Ze zit op de bank waar zij en Dresen samen de podcast opnamen. "En nu zit ik hier opeens om een mooie ode te leveren aan Luuk. Dat is lastig, maar het is wel heel mooi dat de laatste aflevering online is gekomen op zijn laatste dag. Het is klaar, maar hij heeft iets heel moois achtergelaten", aldus Augustijn. Volgens haar is het een eer geweest om samen content te maken: "Ik heb er nog niet naar gekeken, maar ooit gaat dat heel fijn zijn."

"Niemand zoals Luuk Dresen"

Op zijn YouTube-kanaal maakte Dresen een miniserie genaamd Lief met Luuk, waarin hij mensen verrast die dat verdienen. "Dat vond hij echt heel leuk om te doen", zegt beste vriend Mees van der Velde. "Dat deed hij helemaal alleen." Die serie is ook de favoriet van vriend Hidde: "Af en toe was het niet aan te zien, maar je zag hoe oprecht het was. Niks van wat hij deed was gespeeld".

En naast al het werken en creëren vond Dresen ook altijd tijd om samen met zijn vrienden te zijn. "Dan was hij om vrijdagavond tot tien uur 's avonds aan het monteren en kwam hij daarna gewoon nog naar de kroeg", lacht Noortje Stolk, al vijf jaar bevriend met Dresen. "Dat je dan puf hebt! En hij ging in de kroeg ook nog stuiteren."

Volgende week houden vrienden en familie een afscheidsceremonie voor Luuk, zoals hij het zou willen zien. "Groots, een feest, met natuurlijk een DJ." En over één ding valt niet te twisten binnen de vriendengroep: "Er is niemand zoals Luuk Dresen".