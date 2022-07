Streekbussen Alkmaar, West-Friesland en Noordkop rijden niet door staking

Buschauffeurs in het streekvervoer staken vanaf morgen 24 uur lang in de regio's Alkmaar, West-Friesland en Noordkop. Dit doen ze omdat ze het oneens zijn met de nieuwe cao-voorstellen van hun werkgevers, vertelt Veronika Teunnissen van FNV streekvervoer.

Al sinds mei worden zogenoemde 'estafettestakingen' gehouden. Dit betekent dat er omstebeurt kortdurende stakingen worden gehouden in verschillende delen van het land.

Dit komt doordat werkgevers de cao-onderhandelingen in februari plots staakten en onverwachts met een eindbod kwamen. Volgens vakbond FNV was dit bod 'veel te mager'. Niet alleen ging het loon volgens de vakbond niet genoeg omhoog, ook wordt door de werkgevers meer flexibiliteit van hun chauffeurs verwacht.

"De chauffeurs staken om meer loon, werkdrukverlaging en een betere regeling voor oudere chauffeurs om bijvoorbeeld wat minder te werken", vertelt Teunissen. "Werkgevers zetten juist in op nog meer flexibiliteit, wat komt door het grote tekort aan chauffeurs."

Volgens haar is 'verlof nemen momenteel vrijwel onmogelijk' en is het ziekteverzuim onder het personeel erg hoog. "Dat is een vicieuze cirkel", vertelt ze. "Als er te veel van het personeel gevraagd wordt, wordt de uitval hoger." Hierdoor is het ook niet aantrekkelijk voor potentieel nieuwe chauffeurs om dit werk te gaan doen, aldus Teunissen.

Vervolg

De estafettestakingen duren tot halverwege juli, daarna is er een zomerreces. Eerdere acties leverden de chauffeurs nog niets op, vertelt Teunnissen: "Er zit geen beweging in het onderhandelproces en ik verwacht ook niet dat er in de zomertijd veel zal veranderen."

Als haar verwachting klopt, zou dat betekenen dat de acties na de zomer grootschaliger worden: "Chauffeurs zijn bescheiden en willen niet het publiek duperen. Dat is waarom er tot nu toe geen grootschalige acties zijn gehouden. Maar als er niets verandert, verwacht ik landelijke stakingsdagen."

Buurtbussen rijden wel volgens hun normale dienstregeling. "Wij bestaan enkel uit vrijwilligers en vallen niet onder een bepaalde cao", vertelt Cor Bakker van Buurtbusvereniging Bergen aan NH Nieuws.

Wat de staking betekent voor jouw reis, kun je vinden op de website van Connexxion.