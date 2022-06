Wethouder Rijxman: woordvoering door D66-raadslid 'meer dan onhandig'

JA21-fractievoorzitter had Annabel Nanninga had een debat aangevraagd. "Ik wil aan de wethouder vragen, hoe kom je nou op het idee om als bestuurder een raadslid in te zetten voor woordvoering over iets uit een andere baan?" Volgens Nanninga was het slecht voor het vertrouwen in de politiek.

Schriftelijke reactie

Het raadslid dat de woordvoering deed, Rob Hofland, erkende vandaag nogmaals dat het onhandig was. Hij stuurde eerder ook een schriftelijke reactie aan AT5, waarin hij schreef dat de partij er van geleerd heeft en dat het niet meer voor zal komen.

"Ik kende meneer Hofland uit de periode dat hij campagneleider was", zei Rijxman. "Voor mij was het logisch dat Rob werd aangewezen. Maar ik kan niet anders dan me achter zijn woorden te scharen. Het was meer dan onhandig." Rijxman huurt inmiddels zelf een externe woordvoerder in die vragen beantwoordt over haar tijd bij de NPO.