Schrijven over het verlies van je kind: Haarlemse stichting genomineerd voor prijs

De Haarlemse stichting Nooit Voorbij, die ouders helpt met het verwerken van het verlies van een kind, is genomineerd voor de Nationale Vrijwilligersprijzen 2022. NH Nieuws zendt vanaf zondag in een vierdelige programmareeks de weg naar de prijsuitreiking uit op televisie. Hierin wordt de stichting samen met vijf andere vrijwilligersteams gepresenteerd.

Stichting Nooit Voorbij

"Ik heb mijn team opgegeven omdat ik supertrots op ze ben", vertelt oprichter Mirjam Louwen-van Bekkum. "Onze vrijwilligers zijn allemaal ouders die te maken hebben met verdriet en die andere mensen helpen. Ze proberen er toch iets van te maken." Stichting Nooit Voorbij helpt ouders van overleden kinderen met de verwerking van het verlies, onder andere door ze hun verhaal op te laten schrijven. Deze verhalen worden gebundeld in een boek. "Het meest recente verhaal gaat over een kind dat pas twee maanden geleden overleden is", vertelt Louwen-van Bekkum. "Het is goed dat de ouders een doel krijgen, ze kunnen de dood van hun kind een plekje geven door erover te schrijven. Dat is ook het doel van de stichting." Begeleid door Abdelkader Benali Nu dingt Stichting Nooit Voorbij dus officieel mee naar de Nationale Vrijwilligersprijzen in het programma 'Hoe doet die nieuwe het?'. In deze vierdelige serie loopt schrijver Abdelkader Benali een dag mee met de stichting als schrijfcoach voor de ouders. "Hij heeft heel nuttige tips gegeven", vertelt Louwen-van Bekkum, die zelf ook een boek heeft geschreven over haar overleden zoontje. "Meestal geef ik zelf de cursussen, dus voor mij was het ook wel fijn." Bekijk hier aflevering 1 waarin Stichting Nooit Voorbij met vijf andere initiatieven meedingt met de Nationale Vrijwilligersprijzen. Op 3 juli vanaf 17.10 wordt deze aflevering elk half uur herhaald op tv bij NH Nieuws.

De belangrijkste tip die Benali aan de schrijvers geeft is: 'begin gewoon, dan komt de rest vanzelf'. "Focus je op een herinnering die emotie oproept. Een roman begint met een zin, een halve pagina, dan een pagina. Niet te lang wachten en laat het lezen aan anderen."

Begrip "Het is een creatief proces, het is niet rationeel of chronologisch", gaat Benali verder. "Het is emotioneel, er zijn angsten en onzekerheden. Die heb je ook nodig om het verhaal te kunnen schrijven. Maar dat kan alleen als je mensen om je heen hebt die het een beetje begrijpen."

En juist dat is de kracht van Stichting Nooit Voorbij, het samenbrengen van mensen die elkaars situatie begrijpen. Maar dat betekent niet dat de ouders alleen hun verdriet met elkaar delen, zegt Louwen-van Bekkum. "Mensen vragen best wel vaak aan ons of we dan de hele dag aan het huilen zijn. Maar dat is dus niet zo." Monumentje "We zijn echt samen met iets bezig en we proberen de dood minder zinloos te maken, door anderen te kunnen helpen", gaat Louwen-van Bekkum verder. "En door er toch nog iets van betekenis aan te kunnen geven, hoe zwaar het ook is. Met het boek kunnen ouders een monumentje maken voor hun kind en het schrijven kan ze ook even uit hun verdriet halen." Bekijk hieronder aflevering 2, waarin Abdelkader Benali zich buigt over de vraag: 'hoe geef je vorm aan verlies met woorden?' Op 4 juli wordt de aflevering op tv bij NH Nieuws elk uur herhaald vanaf 17.40 uur.

De stichting helpt ouders, broertjes en zusjes van overleden kinderen niet alleen door het opschrijven van hun verhaal. "De vrijwilligers organiseren rouwevenementen met andere ouders die een kind verloren hebben, maar ook voor broertjes en zusjes van een overleden kind. Daar worden dan lezingen gehouden en workshops gegeven", legt Louwen-van Bekkum uit.

Daarnaast kunnen ouders via Stichting Nooit Voorbij psychologische hulp krijgen van (vrijwillige) professionals, als ze bijvoorbeeld nog op een wachtlijst staan bij andere instanties. "Eigenlijk een soort EHBO voor ouders die hun kind zijn verloren", zegt Louwen-van Bekkum.

Na minuut tien is een lied van Bastiaan Ragas te horen dat hij speciaal voor de stichting heeft gemaakt.

Zo is psycholoog Leoniek van der Maarel ook aanwezig bij de schrijfsessies. "Niemand begrijpt beter wat je doormaakt dan iemand die hetzelfde meemaakt. En dat is natuurlijk wat Stichting Nooit Voorbij fantastisch goed doet, het lotgenotencontact op gang brengen", zegt ze. "Mensen voelen zich erkend en herkend in hun verdriet en elkaar", gaat ze verder. "Dat is ongelooflijk waardevol, want in de omgeving haakt iedereen af na drie maanden. Dat is heel rot om te zeggen, maar dat is wel de realiteit. Uit onmacht ook. En lotgenoten snappen precies wat je moet zeggen en wat je niet moet zeggen."

Daar werd niet over gepraat Dat herkent een deelnemer. "Het uit de taboesfeer halen van praten over je verdriet, je emoties mogen tonen. Maar ook een stukje herkenning vinden. Vroeger werd er niet over gesproken. Nu mogen we het verdriet delen, maar met name ook de liefde die je voelt voor je kind."

