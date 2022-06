Hoe confrontatie met Hoornse treinrukker het reizen met de trein voor Nadia veranderde

De opluchting is groot voor Nadia (24) wanneer ze hoort dat de beruchte 'treinrukker' is opgepakt. Zelf werd ze binnen één maand tijd, twee keer het slachtoffer van een schennispleger. Ondanks dat de verdachte heeft bekend, blijft de Hoornse op haar hoede als ze de trein in stapt. Ze is blij dat haar heftige verhaal zo'n impact heeft gemaakt, maar vraagt zich af of de aanstaande proef van de NS, waarbij live-camera’s in treincoupés komen te hangen, zin heeft.

Nadia is opgelucht dat de treinrukker heeft bekend, maar stapt wel met een ander gevoel de trein in - NH Nieuws

Op 16 mei heeft Nadia de eerste confrontatie met de treinrukker. Ze kan amper geloven wat haar overkomt en 'raakt in shock'. "Ik verstijfde helemaal en wist niet goed wat ik moest doen." Het tweede incident ervaart de Hoornse op 4 juni. "Ik kon echt niet geloven dat het mij een tweede keer overkwam en dat binnen één maand", zucht ze, terwijl we op station Hoorn staan te wachten om de Intercity naar Enkhuizen te pakken. "Kijk, daar komt de trein al aan", slaakt Nadia als ze met haar wijsvinger in de richting van de aankomende trein wijst. De Intercity rolt langzaam binnen op perron 1, de deuren van de kolossale machine slaan langzaam open en zonder enige twijfel lijkt Nadia het gevaarte binnen te stappen. "Het heeft tijd nodig om te helen, maar het gaat echt al veel beter met mij", concludeert Nadia, nadat ze een plekje in de treincoupé heeft gevonden. Live-camera's De treinrukker is voor de NS een directe aanleiding om het cameratoezicht aan te scherpen.

De vervoersmaatschappij gaat als proef live in coupés meekijken op trajecten waar structureel incidenten plaatsvinden. Uit navraag blijkt echter dat het niet mogelijk is om deze pilot uit te voeren rondom traject Hoorn. "Bij Hoorn rijdt erg geen SNG-sprinter", aldus woordvoerder Elvira van der Vis. Het is alleen mogelijk om de proef te testen op de Nieuwe Generatie Sprinter (SNG). "Want dat beschikt over de juiste camera's, zodat we live kunnen meekijken in de coupés." Ook zijn de huidige Intercitys, die op het Hoornse traject denderen, niet geschikt voor de proef van de NS. "Maar vanaf 2023 komen er ook nieuwe Intercity's op het spoor die wel uitgerust zijn", concludeert Van der Vis.

Nadia hoopt dat de nieuwe live-camera's van de NS voor een veiliger gevoel in de trein gaan zorgen - Tom de Vos

Tot die tijd gaan reizigers, die gebruik maken van traject Hoorn, geen live-camera's zien in de treincoupés van de NS. "Ze maken de mensen blij met een dode mus", zucht Nadia.

Quote "Het live meekijken gebeurt enkel als er structureel op een bepaald traject overlast plaatsvindt" Elvira van der vis, woordvoerder ns

Vanuit de Nederlandse wetgeving is het niet toegestaan om altijd de live-camera's aan te hebben staan. "Dat zou in overtreding zijn van de privacywetgeving", legt de woordvoerder van de NS uit. "Het live meekijken gebeurt enkel als er structureel op een bepaald traject overlast plaatsvindt." De Hoornse Nadia snapt dat deze wetgeving er is, maar voorziet dan wel een toekomstig probleem. "Er moeten dus eerst weer incidenten plaatsvinden, voordat ze live gaan? Dan is de schade natuurlijk al aangericht bij het slachtoffer. Het is een lastig dilemma voor de NS, maar ik ben er bang voor dat deze proef geen succes gaat worden."