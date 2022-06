Landskampioen Hovocubo verlengt met succescoach Sander van Dijk

Van Dijk is al enige tijd de langstzittende coach in het zaalvoetbal. In 2007 trad hij aan bij Hovocubo een maakte diverse successen met de club mee. Na een best-of-three tegen FC Eindhoven sleepte hij de zevende landstitel in de clubhistorie in de wacht. Dat was de vierde met Van Dijk als trainer (2014, 2018, 2019 en 2022).

"Wij doen elkaar jaar meedoet om de prijzen en dat smaakt naar meer. Als je veel en vaak wint en je gaat de Champions League in, dat zijn unieke momenten", zei Van Dijk na het binnenslepen van de laatste landstitel. Volgend jaar zullen de Horinezen opnieuw de strijd aangaan met de top van Europa in de Champions League en dus met Van Dijk als hoofdcoach.