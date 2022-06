Geen Cees Bol, maar toch staat zijn Vlaamse fanclub bij startpunt Tour in Denemarken

De Vlaamse fanclub van de wielrenner Cees Bol uit Zaandam is toch met de camper naar Denemarken gereden, ook al gaat hun held daar aanstaande zaterdag niet starten met de Tour de France. De wielrenner heeft nog last van een coronabesmetting. "Onze vrouwen zeiden: 'jullie gaan gewoon er naartoe en maken het beste ervan'."

Vier maanden geleden begonnen de eerste voorbereidingen al voor de Tour de France, maar toch werd de fanclub uit het Belgische Toreke twee weken geleden teleurgesteld. "We hoorden dat Cees corona had opgelopen bij de ronde van Zwitserland. 'Het zal toch niet waar zijn', dachten we meteen", vertelt de Belgische fan Patrick Engelen.

Het was een klap in het gezicht voor de club. "We waren wel een beetje verdrietig, onze vrouwen moesten ons troosten."

Het beste ervan maken

Toch besloten de mannen de moed niet op te geven en alsnog naar Denemarken te vertrekken. "Onze vrouwen zeiden: 'jullie gaan gewoon er naartoe en maken het beste ervan'."

Op foto's die de club heeft gestuurd naar NH Nieuws zie je een blije groep met vlaggen, petjes en fanshirts om alsnog een eer te brengen aan de wielrenner. "Alle toeters en bellen zijn mee. Ze zullen weten dat we erbij waren en dat Cees Bol een topwielrenner is", grapt Engelen. "We laten hem nooit in de steek, wat er ook gebeurt."