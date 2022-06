Halsema: "Persoonlijke confrontatie heeft misschien meer effect dan het strafrecht"

Vanochtend werd bekend dat de behandeling door de politierechter van drie vanwege de bedreigingen opgepakte mannen is ingetrokken op verzoek van Halsema. "Ik denk dat een persoonlijke confrontatie voor hen misschien meer effect heeft dan door het strafrecht lopen", laat ze desgevraagd weten. "En daarom heb ik er in dit geval voor gekozen."

Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat Halsema een gesprek met iemand voert na online bedreigingen. "Dat is heel erg lang geleden overigens. Toen was ik net Kamerlid en heb ik het ook een keer gedaan."

Ze was toen tevreden over die confrontatie. "Omdat ik tegenover iemand zat die zich ook realiseerde dat wat hij 's nachts in alle eenzaamheid op een computertje had getikt heel vergaande gevolgen voor mij en voor mijn gezin had. Het was voor mij prettiger dat om uit iemands mond te horen dan te weten dat er ook een rechter aan te pas komt."

Halsema heeft tot nu toe nog geen contact met de drie gezocht. Hun advocaten hebben al laten weten dat ze meedoen aan de mediation-gesprekken. Het Openbaar Ministerie zal na de gesprekken bepalen of de drie mannen alsnog voor de rechter moeten komen.

De Ajaxhuldiging kon niet doorgaan op het Museumplein omdat het onmogelijk bleek om voldoende beveiligers in te huren. Ajax werd daarom in de Johan Cruijff Arena gehuldigd.