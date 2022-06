Beverwijks raadslid werkt toch mee aan onderzoek naar extreem-rechtse banden

Het Beverwijkse raadslid Halil Koçak is toch bereid om mee te werken aan een onderzoek naar zijn betrokkenheid bij de Grijze Wolven, een Turkse extreem-rechtse organisatie. Dat heeft hij vanochtend gezegd in een gesprek met burgemeester Smit. Eerder had hij medewerking aan een verder onderzoek geweigerd.

Dinsdagavond maakte Koçak bekend zich terug te trekken als kandidaat-wethouder voor Samen Lokaal in Beverwijk. Op Twitter werd een brief openbaar gemaakt die Necker en Van Naem, het bureau dat het onderzoek heeft gedaan naar Koçaks vermeende banden met de Grijze Wolven, naar burgemeester Martijn Smit heeft gestuurd.

In deze brief staat dat Necker en Van Naem onderzoek heeft gedaan 'naar de betrokkenheid van de kandidaat-wethouder en/of zijn nabije netwerk bij de Grijze Wolven. Brengt dit risico's met zich mee, en zo ja, welke.'

Van gedachten veranderd

Vorige week vrijdag is een gesprek geweest met Koçak, toen weigerde hij een verder onderzoek naar zijn betrokkenheid. Na een gesprek vanochtend met burgemeester Smit, is hij toch van gedachten veranderd. "Ik waardeer deze stap van de heer Koçak die mijns inziens nodig is om de benodigde transparantie voor het functioneren van onze gemeenteraad ruimte te bieden", zegt Smit in een reactie.

