Huizenmarkt kantelt: Een huis in Amsterdam verkoopt zichzelf niet meer

Dat er iets gaande is op de Amsterdamse huizenmarkt is volgens de makelaars duidelijk: "Voorheen had ik minstens vijftig aanmeldingen voor bezichtigingen, nu soms maar vier", laat makelaar Djurre Kleibeuker weten. Ook het aantal biedingen loopt van tientallen naar enkele of zelfs geen: "Het is heel snel gegaan. Het is echt een ontwikkeling van de laatste twee maanden."

Volgens Jerry Wijnen, voorzitter van Makelaars vereniging Amsterdam, heeft het niet alleen met de leencapaciteit van kopers te maken: "Ook met onzekerheid. Mensen vragen zich af of dit wel het goede moment is. Denk aan de oorlog in Oekraïne, de stijgende gasprijzen en de mogelijkheid dat de rentes weer gaan dalen."

Sindsdien staat de woning opnieuw op Funda, maar is er overduidelijk minder animo voor. "Een huis als dit, midden in het centrum van Amsterdam, had ik vorig jaar minstens 50 kijkers voor gehad. Nu mochten we blij zijn met negen", vertelt Kleibeuker.

Ook verkopers merken dat de vraag is afgenomen. Zo belandden Kjell en Christian in een stroef verkoopproces toen een bieder zich een paar weken geleden terugtrok. "Hij was de tweede bieder bij een ander huis, maar werd nagebeld omdat de eerste bieder de financiering niet rond kon krijgen. Dat was erg zonde, want wij hadden de overige geïnteresseerden al afgebeld", vertelt Kjell.

Afgelopen week kwamen er twee biedingen binnen, maar met zicht op de nieuwe woning hoopten ze op meer: "We zijn blij dat we überhaupt biedingen binnen hebben maar ik zie het wel in perspectief. Het bod van twee weken geleden was fors hoger dus in die zin is het ook een beetje een teleurstelling", vertelt Kjell.

Kopers merken nog steeds weinig van de kanteling volgens Wijnen: "De prijzen zijn nog steeds goed." Uit de cijfers blijkt dat de gemiddelde vraagprijs van een woning zelfs is gestegen, naar 660 duizend euro. "Dit is een stijging van ongeveer 4,5% zowel t.o.v. het tweede kwartaal van vorig jaar als het eerste kwartaal van dit jaar. Ook de vraagprijs per m2 is met 2,7% gestegen t.o.v. een kwartaal eerder."

In bijna alle stadsdelen stegen de prijzen behalve in de stadsdelen Centrum en Zuid. Hier daalden de prijzen met 4,4 procent en 2,9 procent in vergelijking met het eerste kwartaal. Kleibeuker zette het huis van Kjell en Christian, dat midden in het centrum staat, voor meer dan 8.000 euro per vierkante meter in de markt. "Dat is een hoge prijs, maar een jaar geleden ging dit weg voor 10.000 euro per vierkante meter. Daar hopen we nog bij in de buurt te komen, maar dat wordt erg moeilijk."

Toch is overbieden nog steeds gebruikelijk in de hoofdstad. "In de gemeente Amsterdam werd het afgelopen kwartaal gemiddeld 12,8% meer betaald voor een woning dan de vraagprijs. 87% van het totaal aantal verkochte woningen werd boven de vraagprijs verkocht." Dit verschilt niet enorm ten opzichte van het Nederlandse gemiddelde: "80% van het totale aantal woningen werd in Nederland boven de vraagprijs verkocht. Ook t.o.v. de cijfers van het vorige kwartaal zien we hier geen significante verschillen."

Verwend

Nu kopers meer te kiezen krijgen, moeten makelaars meer uit de kast halen om een huis te verkopen: "We zijn dan ook verwend geweest de afgelopen jaren, een huis verkocht zich altijd wel", nu gaat het iets moeizamer." Zo zijn makelaars bijvoorbeeld meer bezig met de marketing van een huis, lopen ze mee tijdens de bezichtigingen en bellen ze kijkers na.

Voor Kleibeuker maakt dat het werk niet minder leuk: "Ik vind het leuker nu. Kan meer van toegevoegde waarde zijn." Wat volgens hem het allerbelangrijkste is? "Veel aandacht aan de geïnteresseerde, veel energie in steken. Nabellen is bijvoorbeeld iets dat ik vorig jaar nooit had gedaan."